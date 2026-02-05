Incendio Consume Cinco Viviendas en Rancho Las Flores, Tijuana: Bomberos Trabajan Contención

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que, a través de la Dirección de Bomberos, atendió un reporte recibido vía el número de emergencias 9-1-1 por el incendio de una casa habitación en la calle Tercera, de la colonia Rancho Las Flores, Segunda Sección.

Al arribo de las unidades de emergencia, se confirmó que el asentamiento se localiza en una zona de difícil acceso para los vehículos especializados, por lo que se activó un protocolo estratégico para la contención del fuego, con el objetivo de evitar su propagación hacia otras viviendas.

Elementos de bomberos se encuentran trabajando en la zona

En el sitio se encuentran trabajando alrededor de 15 elementos del cuerpo de Bomberos, en coordinación con agentes de la Policía Municipal, quienes brindan apoyo en las labores de seguridad perimetral.

De manera preliminar, se reportan cinco viviendas de asentamiento irregular y un vehículo con daños totales. Asimismo, se realiza una búsqueda primaria en el área para descartar la presencia de posibles personas lesionadas o víctimas.

El incidente continúa activo y las autoridades informaron que se mantendrá la comunicación oficial conforme avancen las labores de atención y control del siniestro.

