Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy: Así Están los Tiempos de Cruce
N+
Consulta los tiempos de cruce fronterizo en las garitas de Tijuana hoy 20 de enero
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 20 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Expolicía Municipal es Vinculado por Presunta Desaparición Forzada en Ensenada
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 14 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 5 líneas
- Peatonal normal: 45 minutos | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: Sin espera | 4 líneas
- Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 2 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
- Peatonal normal: 45 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
-
Hallan Maleta Abandonada en Vía Pública con Restos Humanos en Tijuana
-
Continúa Búsqueda del Joven Desaparecido en el Mar en Rosarito; Ampliaron la Zona de Búsqueda
-
42 Personas Quedaron Damnificadas tras Incendio de Viviendas en Rancho Las Flores
APG