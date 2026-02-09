Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 9 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos
|
N+
-
Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali hoy 9 de febrero
COMPARTE:
Este lunes 9 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Te podría interesar: Desaparecen Juntos 3 Niños, un Mexicano, Estadounidense y Francesa en Tijuana, Baja California
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 30 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 2 horas 15 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 2 horas 15 minutos | 1 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 2 horas 15 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 2 horas 15 minutos | 3 líneas abierta
Historias recomendadas:
- Anuncian Corte de Agua en Ensenada: Lista Completa de Colonias Afectadas
- Sindicatura Investiga Fuga de Detenido en Comandancia Central de Mexicali
- Predial 2026 en Tijuana Alcanza 50% de la Meta en Un Mes ¿En Qué se Usará?
APG