Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 9 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali hoy 9 de febrero

Este lunes 9 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 2 horas 15 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane: 2 horas 15 minutos  | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 2 horas 15 minutos  | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 2 horas 15 minutos | 3 líneas abierta

