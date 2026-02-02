Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy: Así Están las Garitas

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 2 se febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

Línea normal (autos): 2 horas | 5 líneas abiertas

Sentri (autos): 2 horas | 8 líneas

Ready Lane (autos): 2 horas | 5 líneas

Peatonal normal: 30 minutos | 20 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

Peatonal normal: 10 minutos | 2 líneas

Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

Línea normal (autos): 45 minutos | 2 líneas

Sentri (autos): 15 minutos | 2 líneas

Ready Lane (autos): 45 minutos | 2 líneas

Peatonal normal: 20 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

APG