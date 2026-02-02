Inicio Tijuana Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy: Así Están las Garitas

Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana hoy 2 de febrero

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 2 se febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 2 horas | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 2 horas | 8 líneas
  • Ready Lane (autos): 2 horas  | 5 líneas
  • Peatonal normal:  30 minutos  | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 10 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 45 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane (autos): 45 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  20 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

