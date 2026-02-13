Inicio Tijuana Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 13 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 13 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy

Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 13 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Mexicali en Hoy 13 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

Este viernes 13 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 5 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  5 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 5 minutos   | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abierta

