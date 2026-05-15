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Reporte de Garitas Mexicali Hoy 15 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 16 de mayo

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 16 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 16 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este viernes 15 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 25 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 25 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 4 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Normal: 1 hora 55 minutos | 3 líneas abiertas
  • SENTRI: 20 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 55 minutos | 3 líneas abiertas
  • Carril Norma peatonal: 20 minutos  | 2 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 20 minutos  | 2 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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