Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 31 de Diciembre: Reporte de Cruces
|
N+
-
Así se encuentran las garitas de Mexicali este 31 de diciembre. Consulta los tiempos de espera para cruzar
COMPARTE:
Este miércoles 31 de diciembre la espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Te podría interesar: Así Está la Línea Hoy en Tijuana: Reporte de Tiempos de Cruce en Garitas Hoy 31 de Diciembre
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 50 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 50 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 50 minutos | 5 líneas abiertas
- SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 50 minutos | 2 líneas abiertas
- Carril Norma peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane peatonal: 5 mintuos | 2 líneas abiertas
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.