Confirman Segunda Muerte por Golpe de Calor en Mexicali; Era Interno en Rehabilitación

Un hombre de 49 años de edad se convirtió en la segunda muerte por golpe de calor registrada en lo que va de 2026 en Mexicali, luego de fallecer en el Hospital General tras presentar un cuadro crítico de salud.

De acuerdo con información médica, el paciente ingresó el pasado 18 de mayo con deshidratación severa, desnutrición y una elevada temperatura corporal, además de presentar trastorno por consumo de sustancias.

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Segunda muerte por golpe de calor en Mexicali

Según el testimonio que alcanzó a proporcionar al personal de salud, el hombre habría escapado de un centro de rehabilitación donde presuntamente era obligado a pedir dinero en la vía pública mediante la práctica conocida como “boteo”.

Fue durante esta actividad, bajo condiciones de calor extremo, que su estado de salud se deterioró gravemente.

A pesar de que el hombre acudió por su propia cuenta a recibir atención médica, su cuerpo no resistió y falleció. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

El caso ya fue certificado en la base de datos del Gobierno Federal como una muerte por golpe de calor.

Refuerzan medidas preventivas ante altas temperaturas

Ante las altas temperaturas en la región, la Secretaría de Salud de Baja California mantiene diversas estrategias de prevención, entre ellas la instalación de un Centro de Hidratación Masivo en la Plaza del Mariachi en Mexicali, con el objetivo de reducir riesgos en la población.

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Información Kitzia Gómez

APG