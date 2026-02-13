Detienen a Hombre Armado tras Persecución que Terminó en la Garita de San Ysidro en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó sobre la detención de un individuo en las inmediaciones de la garita internacional de San Ysidro, luego de una persecución que se extendió por diversas zonas de la ciudad. Durante la intervención, se le aseguró un arma de fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos comenzaron cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un patrullaje preventivo y detectaron un vehículo Jeep Liberty que cometía infracciones al reglamento de tránsito y circulaba con cristales polarizados.

Al marcarle el alto de manera verbal, el conductor hizo caso omiso y aceleró la marcha, lo que originó una persecución por distintos puntos de Tijuana.

FESC implementó filtros para frenar la huida

Ante la evasión del conductor, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) se sumó al operativo, instalando diversos filtros estratégicos para detener el avance del sospechoso; sin embargo, logró evadirlos en varias ocasiones.

La persecución concluyó finalmente en los carriles de ingreso a la garita internacional de San Ysidro, donde Juan “N” fue interceptado y detenido por los agentes.

Aseguran arma de fuego

Tras informarle los motivos de su detención, los oficiales realizaron una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, que determinará los delitos que pudieran imputarse en su contra.

