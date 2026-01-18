Custodios del Penal de la Mesa se Manifiestan en Tijuana
La protesta es la segunda movilización de custodios estatales en Baja California esta semana
Custodios del penal de La Mesa, en Tijuana, se manifestaron la mañana de este domingo a las afueras del Centro de Reinserción Social (CERESO), como parte de una serie de movilizaciones encabezadas por personal estatal.
Segunda movilización de custodios en BC
De acuerdo con la información disponible, esta protesta representa la segunda movilización de custodios en Baja California en menos de una semana, luego de la registrada el pasado jueves en el penal de El Hongo, en el municipio de Tecate.
Alrededor de 50 elementos participaron en la manifestación; sin embargo, comenzaron a retirarse del lugar tras el anuncio de una mesa de trabajo programada para el próximo martes, en la que se prevé atender sus inconformidades.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si estas movilizaciones afectaron la operatividad del penal ni han dado a conocer detalles sobre los temas que serán abordados durante el encuentro con los custodios.
