Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 2 de Marzo: Así Están las Garitas

Este lunes 2 de marzo el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 40 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  40 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 10 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 10 minutos | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

