Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 2 de Marzo: Así Están las Garitas
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 2 de marzo
Este lunes 2 de marzo el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 40 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 40 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora 10 minutos | 2 línea abierta
- SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 10 minutos | 2 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
