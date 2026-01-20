Inicio Tijuana Así Están las Garitas en Mexicali Hoy 20 de Enero: Tiempos de Línea

Consulta los tiempos de cruce fronterizo en las garitas de Mexicali hoy 20 de enero

Así Están las Garitas en Mexicali Hoy 20 de Enero: Tiempos de Línea | Foto: Archivo N+

Este martes 20 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 3 horas | 2 líneas abierta
  • SENTRI: 20 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 3 horas  | 2 líneas abierta
  • Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

