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Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 20 de Mayo: Así Están las Garitas

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy lunes 20 de mayo

Garitas de Mexicali

Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 20 de Mayo: Así Están las Garitas | Foto: N+

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 20 de mayo

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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
  • SENTRI: 30 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Normal: 40 minutos | 3 líneas abiertas
  • SENTRI: 30 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 40 minutos | 3 líneas abiertas
  • Carril Norma peatonal: 30 minutos  | 1 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 30 minutos  | 1 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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