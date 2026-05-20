Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 20 de Mayo: Así Están las Garitas
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy lunes 20 de mayo
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 20 de mayo
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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
- SENTRI: 30 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Normal: 40 minutos | 3 líneas abiertas
- SENTRI: 30 minutos | 5 líneas abiertas
- Ready Lane: 40 minutos | 3 líneas abiertas
- Carril Norma peatonal: 30 minutos | 1 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 30 minutos | 1 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
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APG