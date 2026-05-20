Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 20 de Mayo: Así Están las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 20 de mayo

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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta

SENTRI: 30 minutos | 3 líneas abiertas

Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Normal: 40 minutos | 3 líneas abiertas

SENTRI: 30 minutos | 5 líneas abiertas

Ready Lane: 40 minutos | 3 líneas abiertas

Carril Norma peatonal: 30 minutos | 1 líneas abierta

Ready Lane peatonal: 30 minutos | 1 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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