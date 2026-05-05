Así Amanecen las Garitas de Tijuana Hoy Martes 5 de Mayo de 2026
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 5 de mayo
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 5 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
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Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 2 hora 05 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 14 líneas
- Ready Lane (autos): 2 hora 05 minutos | 4 líneas
- Peatonal Normal: 20 minutos | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 40 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 2 horas | 3 líneas
- Sentri (autos): 30 minutos | 4 líneas
- Ready Lane (autos): 2 horas | 3 líneas
- Peatonal normal: 10 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
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APG