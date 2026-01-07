Inicio Tijuana Garitas de Mexicali En Vivo: Reporte de Tiempos de Línea Hoy 7 de Enero

Garitas de Mexicali En Vivo: Reporte de Tiempos de Línea Hoy 7 de Enero

|

N+

-

¿Cómo está la línea en los cruces fronterizos de Mexicali?

Garitas de Mexicali En Vivo: Reporte de Tiempos de Línea Hoy 7 de Enero

Garitas de Mexicali En Vivo: Reporte de Tiempos de Línea Hoy 7 de Enero | Foto: Archivo N+

COMPARTE:

Este miércoles 7 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: Niño de Cuatro Años es Atacado por Varios Perros en el Patio de su Casa en Tijuana

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  30 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 20 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane:  30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora | 2 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora | 2 líneas abierta
  • Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

Te podría interesar:

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Reporte de garitas hoy 7 de enero 2026 en mexicali filas y tiempos de linea