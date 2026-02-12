Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 12 de Febrero: Tiempos de Espera

Este jueves 12 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta

SENTRI: 20 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Carril Normal: 3 horas 30 minutos | 1 línea abierta

SENTRI: 30 minutos | 4 líneas abiertas

Ready Lane: 3 horas 30 minutos | 1 línea abierta

Carril Norma peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta

Ready Lane peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta

