Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 12 de Febrero: Tiempos de Espera
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy
Este jueves 12 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
- SENTRI: 20 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 3 horas 30 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 30 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 3 horas 30 minutos | 1 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta
