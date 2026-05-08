Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 8 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 8 de mayo
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 8 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Nota relacionada: SEP Confirma Adelanto del Fin del Ciclo Escolar ¿Qué Día Será en Baja California?
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 2 hora 15 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 25 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 2 hora 15 minutos | 5 líneas
- Peatonal Normal: 45 minutos | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 15 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
- Roxana “N” Podría Recibir Hasta 50 Años de Prisión en Mexicali por Muerte de su Hijo Vicente
-
Ingenieros en Tijuana Proponen Vialidades Subterráneas para Mejorar la Movilidad
-
SEP Confirma Adelanto del Fin del Ciclo Escolar ¿Qué Día Será en Baja California?
APG