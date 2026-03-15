Refrendo Vehicular en Baja California: Esta es la Fecha Límite Para Pagar

Autoridades estatales exhortaron a los automovilistas de Baja California a realizar el refrendo de la tarjeta de circulación antes del próximo 31 de marzo, fecha límite para vehículos modelo 2017 en adelante.

De no cumplir con este trámite en el plazo establecido, los ciudadanos podrían enfrentar multas superiores a los 2 mil pesos, adicionales al costo del propio refrendo.

El coordinador de Control Vehicular del SAT Baja California, Rolando López Lugo, informó que hasta el momento 346 mil usuarios ya han realizado el trámite, de los cuales alrededor del 70 por ciento lo hizo de manera digital.

Explicó que a partir de 2026 el refrendo puede realizarse completamente en línea a través del portal oficial del Gobierno del Estado.

Para completar el proceso digital, el ciudadano únicamente debe contar con el número de placa del vehículo, el número de licencia vigente y los datos del seguro.

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¿Quiénes pueden acudir a oficinas para recibir apoyo?

Las autoridades indicaron que personas de la tercera edad, ciudadanos que no cuentan con la tarjeta física de años anteriores o quienes presenten problemas con la plataforma, pueden acudir directamente a las oficinas para recibir orientación.

De acuerdo con el funcionario, aproximadamente el 30 por ciento de los usuarios ha optado por realizar el trámite de forma presencial.

Algunos ciudadanos señalaron que han tenido dificultades para completar el pago en línea debido a fallas en ciertos dispositivos o problemas con la plataforma.

Vehículos en desuso pueden darse de baja

El coordinador de Control Vehicular recordó que los propietarios de vehículos que ya no se utilizan pueden realizar el trámite de baja definitiva, pagando únicamente este concepto y los costos administrativos correspondientes en caso de existir algún requerimiento previo.

Asimismo, aclaró que es importante verificar correctamente el tipo de trámite, ya que algunos usuarios realizan una baja temporal, lo que puede generar confusión o adeudos posteriores.

Esperan recibir 100 mil pagos más antes del cierre del plazo

Las autoridades estiman que durante el resto del mes podrían recibirse al menos 100 mil pagos adicionales, tanto de vehículos recientes como de unidades de años anteriores que buscan aprovechar el descuento del 5 por ciento vigente.

Finalmente, se recordó que los automóviles modelo anterior a 2017 tienen como fecha límite para realizar el refrendo hasta el 30 de junio

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Información Perla Velázquez

APG