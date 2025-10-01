Abandonan Restos Humanos en Carretera Entre los Límites de Veracruz y Tabasco

La mañana de este miércoles 1 de octubre se informó sobre el hallazgo de un cuerpo con signos de volencia, el cual fue localizado en el sur de Veracruz en los límites con el estado vecino de Tabasco. Los restos humanos fueron localizados en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura del kilómetro 40, perteneciente a la localidad de Los Manantiales, en el municipio de Agua Dulce, al sur de la entidad.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. De acuerdo a información obtenida las autoridades fueron alertadas mediante un aviso a la línea de emergencias 911 sobre la presencia de restos humanos en la carretera, cuestión que movilizó a las autoridades al punto del hallazgo.

Elementos de la policía de Las Choapas acudieron como primeros respondientes. El lugar fue acordonado por las corporaciones policíacas en tanto que las autoridades ministeriales y periciales que llevaron a cabo la recaudación de indicios que puedan ayudar a esclarecer estos hechos, para proceder al levantamiento del cuerpo el cual fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Localizan cuerpo con signos de violencia en Yanga

La mañana del pasado jueves 25 de septiembre se reportó la localización del cuerpo de un hombre el cual presentaba signos de violencia, ocurrió en un camino vecinal de la congregación La Concha en el municipio de Yanga, a unos cuantos metros del Puente Guadalupe, los pobladores de la zona fueron los encargados de informar a las autoridades sobre este hallazgo.

Ocurrió durante las primeras horas del día, se informó que la víctima fue un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de tez morena, cabello crespo negro, cuyo cuerpo fue localizado envuelto en una cobija, en el lugar fue localizada una cartulina con un presunto mensaje amenazante.

Elementos de la Fiscalía Regional y Peritos en Criminalística se presentaron en el lugar de los hechos para tomar conocimiento de estos hechos, así como para realizar el levantamiento de indicios necesarios para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Con información de Mónica Ricardez y Carlos Da Silva | N+

FPF