Hallan Restos Humanos Cerca de un Panteón en Yanga, Veracruz

La tarde de este lunes 22 de septiembre, se registró una fuerte movilización por parte de las autoridades del municipio de Yanga, esto debido a un reporte en el cual se informaba acerca del presunto hallazgo del cuerpo de una persona. Este hallazgo se registró cerca del panteón municipal de la congregación de Mesillas en el municipio de Yanga.

Hasta el momento, el cuerpo encontrado se encuentra sin identificar, por lo cual su identidad aún permanece en calidad de desconocida. Se informó que el cuerpo presentaba presuntos signos de violencia. Derivado de este hallazgo, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal. Mientras que personal del Servicio Médico Forenses (SEMEFO) realizaba el levantamiento del cuerpo, la fiscalía tomó conocimiento de los hechos.

Noticia relacionada: Atacan a Balazos Vivienda en Soconusco, Veracruz; Se Hallaron Más de 30 Casquillos Percutidos

Encuentran bolsa con restos humanos en Maltrata, Veracruz

El hallazgo de una bolsa, la cual en su interior presuntamente contenía restos humanos, fue reportado la mañana del pasado jueves 11 de septiembre. El hallazgo ocurrió en la autopista 150D Puebla-Orizaba en la región centro de la entidad, cerca del lugar conocido como El Infiernillo en el municipio de Maltrata.

De acuerdo con los primeros reportes, estos restos hallados presuntamente pertenecen a una persona de complexión robusta y tez morena, el cual presentaba signos de violencia. Hasta el lugar donde se reportó el hallazgo se trasladaron elementos de seguridad para acordonar la zona e implementar la cadena de custodia, en tanto que que se realizaron las investigaciones correspondientes.

Video: Cateo en Córdoba Deja Cinco Personas Detenidas, Entre Ellas una Mujer Adulta Mayor

Personal de la Fiscalía Regional y de Servicios Periciales llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Orizaba para practicarle la necropsia de ley, para intentar esclarecer las causas de la muerte. Después de la investigación se logró la identificación de los restos, los cuales presuntamente pertenecen a Federico Ruiz Rodríguez de 40 años, originario de Nogales, hermano del actual Director de Turismo de dicho municipio.

Historias recomendadas: