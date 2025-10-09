Adulto Mayor y su Mascota Fueron Rescatados tras el Desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica

Durante el medio día de este jueves, un adulto mayor de aproximadamente 60 años fue rescatado por elementos de Protección Civil Municipal (PC) cuando se encontraba prácticamente atrapado en las gradas de un campo deportivo. El hombre se encontraba acompañado de su mascota no logró evacuar a tiempo la zona inundada, quedando aislado debido al agua que cubrió gran parte de este sector.

Video: Rescatan a Adulto Mayor con su Perro tras Quedar Atrapado en las Inundaciones en Poza Rica

De acuerdo con la información obtenida, se reportó elementos de Protección Civil utilizaron kayaks para poder ingresar a la zona afectada y de esta manera realizar el rescate. Minutos más tarde, el hombre mayor y su macota fueron puestos a salvo en una zona más alta.

Se desborda Río Cazones y afecta a seis colonias al norte de Veracruz

La tarde de este jueves 9 de octubre, se reportaron afectaciones en la zona norte del estado de Veracruz debido al desbordamiento del Río Cazones, tal es el caso de la ciudad de Poza Rica, donde se informó que estas afectaciones han alcanzado al menos seis colonias, debido a que este desbordamiento ha sido considerable.

Video: Desbordamiento de Río Cazones en Zonas Bajas de Poza Rica Deja Colonias Afectadas

Durante la madrugada de este jueves, se reportó que el sector conocido como La Quebradora, el cual se encuentra en la colonia Ampliación Morelos de la ciudad de Poza Rica, hasta el momento es la zona que más resultó afectada por estas inundaciones y fue la primera que reportó anegamientos debido a que es una de las zonas más bajas del municipio, sin embargo, con el paso de las horas, se reportaron inundaciones en otras zonas como:

Villa de las Flores

Fraccionamiento La Florida

Colonia Lázaro Cárdenas

Colonia Gaviotas

Colonia Ignacio de la Llave

Dichas zonas se vieron afectadas por las inundaciones derivadas del desborde del Río Cazones por las intensas lluvias registradas en la zona, cabe destacar que estas zonas estan cerca del río. Autoridades indican que los niveles se habían mantenido durante la madrugada en 4.50 metros y según el reporte oficial de Protección Civil, fue aproximadamente hasta la una de la tarde se envío la nueva actualización.

De acuerdo al reporte oficial por parte de la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) de Poza Rica, han informado que el río muestra un ascenso de por lo menos diez centímetros más, por lo que el nivel se encontraba en 4.60 metros y se espera a que en las próximas horas continúe ascendiendo.

