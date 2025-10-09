Capturan Boa Albina de Gran Tamaño en la Riviera Veracruzana en Alvarado, Veracruz

En el municipio de Alvarado, una boa constrictor albina fue captada este jueves en calles de un fraccionamiento de la Riviera Veracruzana. Los vecinos grabaron el momento en que el réptil se paseaba por las zonas comunes de dicho asentamiento. Tras el hallazgo, se dio a conocer que una persona, capturó al ejemplar para que posteriormente, fuera puesta a resguardo.

Este avistamiento se suma al de otras especies que se han reportado en el área, tales como una nutria en un conocido centro comercial de la zona, una tortuga reportada tras las lluivias registradas en los últimos días o como el caso del coyote que fue atropellado por una camioneta en el bulevar de este fraccionamiento.

Hasta el momento no se ha precisado si se trata de un ejemplar que sea una mascota de alguno de los habitantes de los condominios.

Noticia relacionada: Capturan Nutria en Plaza Comercial de La Riviera Veracruzana en Boca del Río, Veracruz

Rescatan oso hormiguero en la colonia Las Amapolas, Veracruz

Durante la mañana del pasado martes siete de octubre, un oso hormiguero fue rescatado mientras paseaba por calles de la colonia Las Amapolas, al poniente del la ciudad de Veracruz. Fueron elementos del cuerpo de bomberos quienes se encargaron de mantenerlo bajo resguardo, para posteriormente, enviarlo al parque zoológico Miguel Ángel de Quevedo.

Video: Bomberos Rescatan a Oso Hormiguero en la Colonia Las Amapolas, en Veracruz

De acuerdo con la información brindada por Orbil Sandiel, Segundo Comandante de Bomberos, mencionó que el ejemplar pudo haber estado en cautiverio o que posiblemente escapó y que fue rescatado por vecinos de la zona, quienes realizaron el reporte a la estación para que fuera capturado.

Estaba el animalito adentro de una recamara, entonces se dieron cuenta y hablaron a la estación para que fueran a agarrarlo. El ejemplar se ve tranquilo, limpio, entonces ahorita nosotros lo tenemos aquí, pero hay que entregarlo al zoológico.

Obil Sandiel menciona que esta sería la tercera ocasión en la que se encuentra un animal de este tipo en el municipio y reconocen que no es muy común verlos en las calles, que estos avistamientos han ocurrido de manera esporádica, y realiza recomendaciones en caso de que la población encuentre ejemplares de este tipo.

Lo ideal es no acercarse y no molestarlo, ya que, estos animales al no ser molestados no atacam, siempre buscan la altura, de hecho normalmente son atacados por perros y el oso hormiguero puede herir o incluso matar a un perro.

Además de este oso hormiguero recientemente fue encontrado un venado, el cual, fue rescatado y posteriormente fue enviado al zoológico, donde actualmente se encuantra resguardado.

Historias recomendadas:

Con información de Abigail Montoya y Alfredo Arellano | N+

LAVR