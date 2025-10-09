Activan Refugios Temporales al Norte del Estado de Veracruz por Lluvias: ¿Dónde se Localizan?
Liana Zamudio | N+
Debido a las fuertes lluvias registradas, fueron activados refugios temporales en algunos municipios de la zona norte del estado de Veracruz. Te compartimos sus ubicaciones
La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, informó que se mantienen activos algunos refugios para que la ciudadanía acuda, en caso de riesgo derivado de las fuertes lluvias registradas en la zona norte de la entidad veracruzana.
Alertaron que si la autoridades te indican evacuar, o si consideras necesario salir de tu domicilio por algún riesgo con las inundaciones, puedes acudir a los refugios temporales que se han activado en los municipios. Te compartimos las ubicaciones de los albergues, para que localices el más cercano de ti.
Poza Rica de Hidalgo
- La Casa del Migrante, en Av. Papantla sin número, colonia Jardines de Poza Rica
Papantla de Olarte
- DIF Municipal, en Sombrerete #302
- CONALEP 244 Manuel Maples Arce, en Prolongación 16 de Septiembre
- Bachilleres Oficial Papanteca, en Centenario #100
Chinampa de Gorostiza
- Iglesia Bautista Maranatha, en 20 de Noviembre
Álamo Temapache
- Pueblo Nuevo, Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen, a un costado del parque
Tihuatlán
- Auditorio Municipal de Totolapa
- Iglesia Adventista
Además de la activación de refugios temporales, como acción ante las afectaciones de las lluvias, se suspendieron clases en más de 50 municipios de la zona norte del estado de Veracruz.
Pronóstico del clima en Veracruz para este 9 de octubre 2025
Debido a una vaguada que se localiza en el oeste del Golfo de México, y un sistema frontal que avanza hacia el centro y noreste, se mantendrá el flujo de humedad hacia el territorio nacional. Mientras tanto, en Veracruz, se prevé tiempo nublado con lluvias y tormentas generalizadas, con acumulados de 20 a 50 mm y máximos que podrían registrar entre 70 y 150 mm, incluso mayores en cuencas del norte, centro y sur.
Por otra parte, se pronostica que el domingo, es probable que disminuya el desarrollo de nublados y la probabilidad de lluvias generalizadas, sin embargo, el potencial se mantendrá en montañas del centro.
