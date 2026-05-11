¿Qué se Sabe del Asalto que Sufrió Héctor Yunes Landa en Boca del Río, Veracruz?

Este domingo 10 de mayo, en sus redes sociales, el diputado Héctor Yunes Landa denunció haber sido víctima de un asalto cuando realizaba ejercicio alrededor de las 07:00 horas, en la zona del bulevar en Boca del Río, Veracruz.

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Narró, que una persona que portaba gorra de color negro lo venía siguiendo calles atrás y se le acercó mientras se ejercitaba, para después arrancarle su cadena que traía colgada en el cuello. Así fue como describió lo sucedido en su perfil.

"Hoy muy temprano salí a correr aquí a la playa, aquí en Boca del Río y de pronto noté que alguien me seguía, volteo no le puse atención, era una persona de estatura baja con una camisa colorida, short negro"

Al momento de que la persona se acercó para robar su cadena, el Diputado logró quedarse con su gorra negra. Afirma en su testimonio, que no le fue posible alcanzar al ladrón.

"De pronto sentí por la espalda un jalón me agarraron mi cadena me la arrancó y corrió, no lo pude alcanzar por más que corrí hablé al 911"

Héctor Yunes Landa, confirmó que ya presentó la denuncia correspondiente para que se le de seguimiento al hecho de violencia ocurrido en Boca del Río.

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Asaltan a mujer afuera del banco en Orizaba

Una mujer sufrió un asalto a mano armada cuando se encontraba en las inmediaciones de una sucursal bancaria dentro de una conocida plaza comercial, localizada sobre la avenida Cri Cri de la ciudad de Orizaba.

La mujer fue despojada de una cantidad aproximada de 300 mil pesos. Los presuntos agresores amagaron a la víctima y, en cuestión de segundos, la despojaron del dinero que había retirado, provocando que varios testigos terminaran con crisis nerviosa.



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