Rafael “N”, Originario de Veracruz, es Investigado por Amenazas a Regidor de Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro inició una carpeta de investigación tras las amenazas denunciadas por un regidor del municipio de Querétaro, quien aseguró haber recibido mensajes personales y llamadas telefónicas con contenido intimidatorio.

El fiscal general del estado dio a conocer que, luego de las denuncias presentadas y las investigaciones realizadas por la dependencia, se logró identificar a Rafael “N”, originario del estado de Veracruz, como presunto responsable de las amenazas. El sujeto fue presentado ante la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

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¿De dónde provenían las amenazas y cuál habría sido el motivo detrás de los mensajes intimidatorios?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre el contenido de las llamadas ni sobre la posible relación entre el imputado y el funcionario municipal.

El funcionario explicó que, debido a la naturaleza del caso, se implementaron medidas de protección para el regidor afectado, además de brindarle acompañamiento institucional durante todo el proceso de investigación.

La Fiscalía señaló que las indagatorias continúan abiertas con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y garantizar la seguridad de la víctima, reiterando que no se tolerarán actos de intimidación o amenazas contra servidores públicos o cualquier ciudadano.

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