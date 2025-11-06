Asesinan a Disparos a Docente en su Vivienda en Tantoyuca, Veracruz

Un hombre fue asesinado a disparos la mañana de este jueves 6 de noviembre, en el municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz. Los primeros reportes apuntan a que se escucharon de entre 6 y 8 detonaciones de arma de fuego

Los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado sobre la calle Quinta Minero, lugar donde fue encontraron el cuerpo del hombre identificado como Marcelo Hernández, de profesión docente, sobre un charco de sangre.

Según versiones, Marcelo se disponía a salir hacia su trabajo, cuando al abrir el portón de su casa y regresar por su vehículo, fue sorprendido por sujetos que le dispararon en varias ocasiones, hasta privarlo de la vida.

Luego del asesinato ocurrido en Tantoyuca, el área fue acordonada por elementos de la Policía y Peritos de Servicios Periciales, quienes comenzaron con las diligencias correspondientes, para iniciar con el levantamiento del cuerpo.

Es de mencionar que la Fiscalía General del Estado (FGE), ya inició las investigaciones para dar con los responsables. Sin embargo, no hay registro de personas detenidas hasta el momento. Hace apenas unos días, un joven también fue asesinado dentro de su vivienda en la calle Perú, de la colonia la Pedrera.