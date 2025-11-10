Joven Es Trasladado en Taxi tras Ser Atacado a Disparos en Acayucan; Murió al Llegar al Hospital

Durante la noche del pasado domingo 9 de noviembre, un joven murió al llegar al Hospital Regional Oluta - Acayucan, luego de ser atacado a balazos, en la zona rural de Acayucan, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información el joven de 23 años de identidad desconocida, se encontraba en su vivienda en la comunidad de Comején, cuando presuntamente, hombres armados irrumpieron para dispararle y luego darse a la fuga.

Video: Asesinan a Francisco Luria, Exalcalde de Chinameca, Veracruz; Había Sido Secuestrado

Tras el ataque lo auxiliaron de manera inmediata, y a bordo de un taxi lo trasladaron de forma particular al hospital; sin embargo, al llegar fue confirmado su muerte debido a la herida que le provocó un solo disparo.

Al lugar de los hechos, se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Oluta y la Policía Estatal, quienes acordaron el lugar, para que más tarde arribara personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía Ministerial, quienes se encargaron de recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación.

Se registra ataque armado en Coatepec, Veracruz

Dos personas resultaron heridas por impactos de armas de fuego, cuando circulaban a bordo de una motocicleta en la zona centro de la ciudad de Coatepec. El incidente se registró minutos antes de la medianoche del pasado sábado 8 de noviembre.

Noticia relacionada: Por Secuestro Agravado Detienen y Vinculan a Proceso a Dos Personas en el Sur de Veracruz

Los primeros indicios reportaron que se localizó a un hombre de aproximadamente 40 años, y una mujer de quien no se pudieron conocer sus datos generales. En el lugar de los hechos, los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre el pavimento.

El hecho ocurrió justo afuera de una funeraria que se ubica en el centro del municipio de Coatepec en la región montañosa central de la entidad veracruzana. En la zona también fue encontrada la motocicleta en la que presuntamente se desplazaban la cual quedó tirada a unos metros

Historias recomendadas:

Con de Mónica Ricardez y Denisse López | N+

LLZH