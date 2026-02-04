Aviso Especial por Frente Frío 33 en Veracruz: ¿Cuándo Habrá Evento de Norte y Lluvia?

El frente frío 33 ya se encuentra en el Golfo de México, por lo que te compartimos la fecha exacta en la que estará cruzando por el estado de Veracruz, generando un evento de norte y un aumento en el potencial de lluvias en la región.

De acuerdo con el pronóstico de autoridades climatológicas, se informó que a partir de este miércoles 4 de febrero se encuentra activo en el estado de Veracruz, un Aviso Especial por el frente frío 33. Se espera que cruce la entidad veracruzana durante esta noche y la tarde del jueves 5.

Frente frío 33 dejará evento de norte y lluvia en Veracruz

La Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó, que el frente frío estará aumentando los nublados y el potencial de lluvias y tormentas. Los acumulados se espera que sean de 5 a 20 mm en promedio en el estado y máximos de 30 a 50 mm en la región de los Tuxtlas.

Además, una masa fría de origen ártico, favorecerá un Evento de Norte con rachas máximas estimadas de 75 a 90 km/h en la costa central. Mientras que rachas de 55 a 70 km/h en las costas norte y sur, y de 40 a 55 km/h en la parte alta entre Xalapa-Naolinco-Misantla y Valle de Perote. El oleaje será 2.0 a 3.0 metros de altura en las proximidades de la costa.

Emiten precauciones por evento de norte en Veracruz

Derivado del evento de norte pronosticado en el estado de Veracruz, autoridades exhortan a tomar precauciones ante posibles destechamientos, caída de árboles u otros objetos, encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales, deslaves, derrumbes y deslizamientos. Se pronostica que el potencial de lluvias y la intensidad del viento del Norte disminuyen el viernes 6 de febrero.

