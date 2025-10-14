Alumnos de Primaria son Evacuados por Presuntas Detonaciones de Arma de Fuego en Coatepec

Alumnos de la escuela primaria "José María Morelos y Pavón", fueron desalojados con protocolos de seguridad después de que se escucharan presuntas detonaciones de arma de fuego, en las inmediaciones del plantel educativo, durante este martes 14 de octubre.

La actividad originó movilización policiaca en la localidad de Puerto Rico, en el municipio de Coatepec, Veracruz. Al momento, el sonido de las presuntas detonaciones causaron pánico a los habitantes de la región, y padres de familia acudieron a la escuela por sus hijos.

Al punto también se dieron cita elementos de la Policía Municipal de Coatepec y de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes implementaron un operativo de búsqueda para dar con quien hizo los presuntos disparos.

Cabe señalar que la zona de donde provinieron las presuntas detonaciones es una finca de difícil acceso, ya que da a orillas del río Sordo, por lo que no se reportaron personas detenidas, en la zona de Coatepec.

Información en desarrollo...