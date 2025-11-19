Desfile 20 de Noviembre 2025 en Xalapa: Cierres Viales por Aniversario de la Revolución Mexicana

Ya fueron anunciadas las calles que permanecerán cerradas en la ciudad de Xalapa, con motivo del desfile cívico-deportivo, que se llevará a cabo por la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, en la capital del estado de Veracruz.

Se prevé que desde las primeras horas de la mañana del próximo jueves 20 de noviembre 2025, calles del centro y zonas aledañas permanecerán cerradas al paso vehicular debido al tradicional desfile cívico-deportivo.

Las autoridades confirmaron que los cortes viales comenzarán a partir de las 08:00 horas, con un operativo contempla alrededor de 34 intersecciones bloqueadas, principalmente en el primer cuadro de la ciudad y sus accesos inmediatos.

¿Qué calles estarán cerradas en Xalapa por el desfile del aniversario de la Revolución Mexicana?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, este 20 de noviembre 2025 se realizará el desfile de la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, en Xalapa. Esto quiere decir, que habrá cierres viales desde las 8:00 am en los siguientes puntos.

Av. Manuel Ávila Camacho y Sayago

Av. Adolfo Ruiz Cortines y C. Francisco Moreno

C. Papantla y C. Agustín Melgar

Av. Manuel Ávila Camacho y C. Francisco Navarrete

C. Rubén Bouchez y C. José Díaz

C. José Díaz y C. Francisco Navarrete

C. Ángel Garrido y C. Ignacio de la Llave

Av. Adolfo Ruiz Cortines y C. Ignacio de la Llave

C. Ignacio de la Lave y C. Miguel Alemán

Av. Manuel Ávila Camacho y C. Hilario Salas

C. Guadalupe Victoria y C. Manlio F. Altamirano

C. Benito Juárez y C. Vicente Guerrero

C. Francisco Javier Clavijero y C. Manlio F. Altamirano

C. Revolución y C. Manlio F. Altamirano

C. Francisco Javier Clavijero y C. Benito Juarez

C. Rafael Lucio y C. Benito Juárez

C. Xalapeños Ilustres y C. José María Mata

C. Gutiérrez Zamora y C. José María Mata

C. Ignacio Allende y C. Ignacio Zaragoza

C. Miguel Barragán y C. Ignacio Allende

C. Ignacio Zaragoza y C. Primo Verdad

C. Ignacio Zaragoza y C. Leandro Valle

C. Gutiérrez Zamora y C. Rojano

C. Xalapeños Ilustres y C. José Ma. Arteaga

Av. Murillo Vidal y C. Santos Degollado

C. Ferrin y C. Miguel Hidalgo

Av. Murillo Vidal y C. Moctezuma

Av. Murillo Vidal y Cto. Presidentes

C. Moctezuma y Av. 20 de Noviembre

C. Díaz Mirón y C. Miguel Hidalgo

C. Díaz Mirón y Museo Doña Falla

C. Diego Leño y C. Bremont

C. Cayetano R. Beltrán y C. Nicolas Bravo

Av. 20 de Noviembre y C. Xalapeños Ilustres

Hasta el momento, se desconoce el horario en el que será la apertura de vialidades una vez concluyendo el desfile en Xalapa, Veracruz.

