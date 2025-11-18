Hombre Moviliza Cuerpos de Emergencia al Subir al Quinto Piso de Edificio en Malecón de Veracruz

Durante la tarde de este martes 18 de noviembre, un hombre causó la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona del malecón del puerto de Veracruz luego de que el sujeto subió hasta el quinto piso de una antigua torre que se encuentra en la zona.

Al percatarse de los hechos, los empleados de seguridad dieron aviso oportuno a las autoridades correspondientes, lo cual generó el despliegue de elementos de bomberos de Veracruz y la policía municipal, quienes acordonaron y cerraron el acceso a parte del malecón.

Video: Hombre Escala Torre y Alarma a Cuerpos de Emergencias en Malecón de Veracruz

De acuerdo con el director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona, se trataba de un joven aparentemente en situación de calle, quien se identificó dando el nombre de Daniel y dijo tener 25 años; caminaba y se sentaba sobre una tabla del balcón.

Autoridades indican que el hombre se encontraba en aparente estado de intoxicación

El director de Protección Civil Municipal dijo que también mencionó que el joven estaba en aparente estado de intoxicación. Al arribar al lugar, los elementos subieron para dialogar con él e intentar ponerlo en un sitio seguro.

Alfonso García Cardona menciona que el joven nunca amenazó con aventarse del edificio; sin embargo, lo que causaba alerta es que el sujeto pudiera resbalar y caer del inmueble, por lo que la prioridad de los cuerpos de auxilio era que el señalado ingresara de nuevo al edificio y se quedara ahí.

Nunca amenazó con aventarse, pero nos preocupaba que en la condición en la que estaba pudiera resbalarse y caer; la prioridad era que ingresara al edificio y que se quedara adentro.

Según lo informado, se dio a conocer que Daniel mencionaba que había gente que quería hacerle daño. Tras más de una hora de diálogo, lograron que permaneciera al interior del edificio para que evacuara una vez que estuviera en condiciones.

