Cartelera Cumbre Tajín 2026: ¿Qué Artistas Estarán? Fechas y Horarios del Evento en Veracruz

Fue anunciada la cartelera oficial de la Cumbre Tajín 2026, festividad que se realiza cada año en el municipio de Papantla de Olarte, en la zona norte del estado de Veracruz. En N+ te compartimos todos los detalles por si planeas acudir.

La Cumbre Tajín 2026, se llevará a cabo del próximo viernes 20 al domingo 22 de marzo, bajo el lema "Tapaxawan", que significa alegría que une culturas. Cabe recordar que este evento, es de los encuentros culturales más importantes de México, ya que destaca la tradición totonaca.

Cartelera musical para Cumbre Tajín 2026

Autoridades compartieron la cartelera musical de la Cumbre Tajín 2026, la cual se llevará a cabo en el Parque Temático Takilhsukut, en el municipio de Papantla, Veracruz. A continuación de dejamos la lista de artistas y los horarios en los que se estarán presentando de forma gratuita.

Viernes 20 de marzo:

Ensamble de Semilleros a las 17:3 horas.

Arte y Folklor México a las 18:00 horas.

La Original Banda El Limón a las 21 horas.

Sábado 21 de marzo:

La Surada a las 19:00 horas.

Yuridia a las 21:00 horas.

Domingo 22 de marzo:

Chogo Prudente a las 17:00 horas.

Los Choclok a las 18:00 horas.

Lila Downs a las 20:00 horas.

Grupo Cañaveral a las 22:00 horas.

¿Por qué se realiza la Cumbre Tajín cada año?

De acuerdo con autoridades, la Cumbre Tajín es una festival cultural que se realiza para preservar y difundir la riqueza cultural y arqueológica de la Ciudad Sagrada de El Tajín, en el municipio de Papantla de Olarte, en la zona norte del estado de Veracruz.

Se lleva a cabo cada año, en el equinoccio de primavera en el Parque Temático Takilhsukut, la Zona Arqueológica de El Tajín.

