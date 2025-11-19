Choque entre Camiones Provoca Volcadura y Afectación en Autopista de Veracruz; Hay un Herido

La mañana de este miércoles 19 de noviembre se registró un fuerte accidente vehicular entre dos unidades de carga, donde una de ellas terminó volcada. Ocurrió en la autopista Paso del Toro-Santa Fe, es decir en el carril que va de Medellín a la ciudad y puerto de Veracruz.

Este aparatoso accidente ocurrió durante las primeras horas de este día, en el lugar de los hechos una de las unidades de carga que quedó volcada y presentando daños materiales de consideración. Derivado de este incidente un carril de la vía de comunicación permanece obstruido, motivo que afectó a la circulación de los vehículos que requieren circular por este tramo carretero.

Por el fuerte choque prácticamente la parte delantera de la unidad de carga quedó destrozada, y se reporta una persona lesionada, según el reporte médico se trata del operador de la unidad quien resultó con algunos golpes en la cabeza, y fue atendido en el punto por paramédicos, y no fue necesario su trasladado a un hospital.

Presunta maniobra sin precaución de operador posible causa de choque y volcadura

Al punto del siniestro se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional (GN) División Carreteras, así como elementos de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de este hecho, y se encargaron el abanderamiento y gestión de tráfico para prevenir otro accidente.

Según los primeros reportes se indicó que el operador de la unidad de carga de color blanco intentaba incorporarse hacia la autopista Paso del Toro-Santa Fe, pero presuntamente lo habría hecho sin la precaución correspondiente. Por ello fue impactado por un camión de volteo color amarillo que debido al a lo fuerte del percance terminado girado sobre su eje, básicamente en sentido contrario.

El golpe la unidad de carga lo recibió en el lado de la puerta así como la parte lateral, y quedó también con daños materiales. Al impactarlo no pudo controlar la pesada unidad generando su volcadura.

Aunque el impacto fue muy fuerte solo se reporta una persona que resultó lesionada y daños materiales cuantiosos en ambos vehículos. Además de la afectación al tráfico vehicular de esta importante vía de comunicación que es utilizada por muchas personas para trasladarse a sus centros de trabajo y para realizar sus actividades diarias.

Una grúa arribó para trabajar el peritaje y deslinde de responsabilidades se realizara las tareas para retirar las unidades involucradas en este accidente y pueda restablecerse en su totalidad la circulación en este tramo carretero de Veracruz.

