Colapsa Monumento "El Colotero" del Municipio de Álamo, al Norte de Veracruz: ¿Qué le Pasó?

Colapsó el monumento conocido como El Colotero, estatua ubicada en la cabecera municipal de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz, la mañana de este martes 16 de diciembre.



De acuerdo a la información, el monumento había sido reportado con afectaciones desde la inundación del pasado mes de octubre, el cual incluso ya presentando fracturas en su estructura. Derivado de esto, autoridades mantenían el área acordonada para evitar que la población se acercara.

Video: Cae Monumento Emblemático del Municipio de Álamo, Veracruz

Es de mencionar que no se reportaron personas lesionadas ni daños en zonas aledañas, al momento de su caída. Además, al momento de que cayera, el perímetro ya estaba delimitado. Ya se llevan a cabo las acciones correspondientes para su retiro, sin que el incidente represente riesgo alguno para la población.

¿Por qué se cayó la estructura El Colotero en Álamo?

Autoridades estatal informaron mediante redes sociales, que El Colotero, identificada como una obra emblemática del municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz, conocido como la capital de la naranja, no cayó por vandalismo.

La razón por la que se derrumbó fue debido a las pasadas lluvias torrenciales, desde entonces el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó. También hicieron hincapié en que es posible que se realice una réplica con el mismo diseño.

