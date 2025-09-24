¿Qué Calles Están Cerradas por Concierto de Shakira en Veracruz Este 24 de Septiembre?

Durante la tarde de este miércoles 24 de septiembre, se reportan cierres a la circulación en las inmediaciones del estadio Luis "Pirata" Fuente, ubicado en el municipio de en Boca del Río. Dichos cierres se deben al concierto que ofrecerá la cantante colombiana Shakira dentro de este recinto deportivo.

Desde muy temprano, se cerraron las vialidaddes comprendidas entre la calle España, Paseo de las Flores y Paseo Jacarandas debido a la presencia de los tráileres pertenecientes al equipo del a logística y la producción del World Tour de Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran", y se prevé que así se mantengan durante las siguientes horas.

¿Habrá más vialidades cerradas cerca del estadio Luis "Pirata" Fuente?

Conforme pasa el día, se prevé que haya más cierres viales, entre las calles consideradas para estos cierres se encuentran Paseo Jardín desde 20 de Noviembre, 2 de Abril, Diego de Ordaz y la Calle Sandoval. De las calles que acceden al estadio tanto del lado de Paseo de las Flores como de Paseo de las Jacarandas, se encuentran cerradas, las vialidades Zumárraga, Porto Carrero, Pizarro, Américo Vespucio, Olmedo y Conquistadores.

Cabe destacar que debido a este evento tan esperado en Veracruz, hay una gran afluencia de personas, por lo cual, como medida preventiva estas vialidades se encuentran cerradas, se recomienda a los automovlistas que eviten la zona o que en su caso, busquen rutas alternas. Así mismo, se puede notar la presencia de elementos de tránsito apoyando con las labores viales en esta zona.

¿A que hora está programado el concierto de Shakira en Veracruz?

A través de los medios encargados de la logística de este show, se dió a conocer que el concierto está programado para que de inicio a las 8:30 de la noche este miércoles 24 de septiembre, es por esto que las vialidades anteriormente mencionadas se encuentran cerradas, debido a la afluencia considerable de personas que se encuentran a la espera de entrar a las instalaciones del Estadio Luis "Pirata" Fuente, para disfrutar del gran regreso de Shakira al puerto jarocho. Cabe destacar que este regreso se da después de aproximadamente 18 años desde su última presentación en tierras veracruzanas.

Con información de Alfredo Arellano, Abigail Montoya y Luis Varilla | N+

