Onda Tropical 34 en Veracruz: Estos Días de Septiembre 2025 Habrá Lluvias y Tormentas

De acuerdo con la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se informó que se esperan fenómenos climatológicos importantes en el territorio mexicano. El Ciclón Tropical Narda, el cual se localizará como huracán en la zona del Pacífico, un nuevo Frente Frío que se aproximará a la frontera norte del país y la Onda Tropical Número 34, que dejará sentir sus efecto en la zona sur y sureste del país.

Video: Suman Más de Cien Viviendas Afectadas en por Lluvias al Sur de Veracruz

Este último fenómeno climático será percibido en por lo menos cinco estados del territorio mexicano, entre ellos Veracruz. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su pronóstico extendido a 96 horas, detalla cuales son los efectos que s prevén por el paso de esta Onda Tropical Número 34 en el estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Shakira en Veracruz 2025: Horario y Pronóstico del Tiempo para Concierto del 24 de Septiembre

Condiciones climatológicas en Veracruz para las próximas 96 horas

El pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos, tiene un período de validez que va desde las 14:00 horas del martes 23 hasta las 08:00 horas del miércoles 24 de septiembre, menciona que se originarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas que van desde los 75, hasta los 150 milímetros y con temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados.

Posteriormente, el pronóstico a 48 horas, que será válido desde las 08:00 horas del miércoles 24, hasta las 08:00 horas del jueves 25 de septiembre de 2025, y tendrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, con temperaturas máximas que van desde los 30 hasta los 35 grados centígrados.

Para el día jueves 25 de septiembre, que comprende el periodo de las 72 horas, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Mientras que para los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas que van desde los 75 hasta los 150 milímetros. Las temperaturas máximas están pronosticadas de 30 a 35 grados centígrados. Para el día viernes 26 de septiembre, se prevén vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la parte norte del estado.

Autoridades recomiendan tomar precauciones ya que las lluvias pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y en las zonas montañosas se puede presentar precipitación de granizo. Así mismo, las lluvias pueden aumentar el nivel de ríos y arrollos, por lo que se también se recomienda mantenerse al pendiente del monitoreo de los niveles e informarse através de medios oficiales.

Historias recomendadas:

LAVR