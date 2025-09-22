Continúa Suspensión de Clases en Primaria de Coatzacoalcos tras Hallazgo de Manta con Amenazas

Continúan sin reanudarse las clases en la escuela primaria Francisco H. Santos en Coatzacoalcos. La mañana de este lunes se informó que fueron suspendidas las actividades escolares. La decisión de realizar la suspensión de clases se tomó tras la realización de una reunión entre supervisores, directivos, maestros y padres de familia para dar continuidad a los protocolos de seguridad.

Cabe recordar que durante la mañana del viernes en el portón de la escuela fue colocada una manta con mensajes amenazantes presuntamente contra un empresario del sector restaurantero. La institución educativa se encuentra ubicada en las calles de Cuauhtémoc y María del Rivero con José Azueta de la colonia Puerto México al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos.

Hasta el momento se ha logrado establecer que durante esta semana las clases se impartiran en línea para no exponer a los alumnos, realizandose de manera presencial el viernes para el consejo técnico de maestros.

El pasado viernes 19 de septiembre, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) tomaron en resguardo la escuela primaria pública Francisco H. Santos, localizada en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz debido a un presunto hecho violento.

De acuerdo con los primeros reportes, se informó que en la entrada de la escuela primaria fue colocada una manta que contenía mensajes amenazantes presuntamente contra un empresario del sector restaurantero. En días pasados, el negocio de dicho empresario sufrió un ataque, quedando reducido a cenizas. Este negocio se ubica a tan solo dos cuadras de la institución educativa.

Las autoridades ministeriales informaron que ya se encuentran investigando y realizando las diligencias correspondientes con la intención de identificar y dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables de estos hechos delictivos.

