Concluyen Trabajos de Limpieza en Bocatoma de CAEV en Álamo tras Derrame de Hidrocarburos

Este viernes 24 de octubre, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, se restableció la operación de la Bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en la localidad El Xúchitl, del municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información, esto fue derivado de las tareas realizadas por la Dirección de Logística, con lo que concluyen al 100% los trabajos de limpieza, en ese sector, con la colocación de seis nuevas barreras marinas, tres para la protección de la bocatoma y unas más a distancia de un kilómetro aguas arriba la limpieza de los gaviones, en las zonas cercanas a la bocatoma en el río Pantepec.

También se informó, que se realizaron pruebas de bombeo que concluyeron exitosamente, como parte de los trabajos derivados de la fuga ocurrida en el Oleoducto de 30” D.N. Poza Rica–Madero–Cadereyta. Además, compartieron que quedó el restablecimiento de las operaciones del sistema de la CAEV.

¿Qué pasó en el río Pantepec?

La Secretaría de Marina informó sobre el derrame de hidrocarburos detectado en días pasados en el Río Pantepec, en el poblado Kilómetro 33 Paso Real, en inmediaciones de la localidad de Citlaltépetl, en la zona norte del estado de Veracruz.

Personal naval implementó acciones contra el derrame de hidrocarburos, y se mantuvo activo el Plan Regional de Contingencias en Tuxpan, integrado por representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Gobierno municipal, PEMEX, ASIPONA Tuxpan, Capitanía de Puerto y MARINA.

Para contener y recuperar el hidrocarburo, 300 elementos se fueron desplegados en las bocas de los esteros de Tenechaco, Casa Blanca, Palma Sola, Tumilco y Quinta Las Puertas con dos unidades de PEMEX , mismas que recolectan el hidrocarburo para depositarlo en las pipas.

