Detienen a Seis Personas en Cateo en Omealca-Tezonapa; Se Aseguraron Drogas y Armas

Durante la tarde de este martes 25 de noviembre, se llevó a cabo un cateo autorizado por un juez a un domicilio ubicado en la carretera Omealca-Tezonapa, donde detuvieron a seis personas, de las cuales se dio a conocer que cinco eran hombres, así como una mujer.

Fueron los elementos de Seguridad Pública Estatal y Federal los que llegaron a una cuartería localizada en la comunidad de Los Ángeles, donde se informó que se aseguró droga, un rifle y otros artículos. Durante el cateo, los elementos de seguridad tuvieron que cerrar el perímetro y bloquearon la circulación sobre la carretera a Tezonapa.

En el operativo, donde participaron más de 20 elementos, fueron detenidas las seis personas y enviadas a la delegación regional de la Policía Ministerial en la ciudad de Córdoba, para ponerlos a disposición de un juez para que se defina la situación jurídica competente.

Mientras tanto, la vialidad tuvo que ser cerrada por varios minutos afuera de la Fiscalía Regional de Justicia zona centro Córdoba. En las próximas horas se espera el comunicado oficial por parte de las autoridades correspondientes.

Operativo logra aseguramiento de motocicletas, armas y presunta droga en Córdoba

Durante la tarde del pasado martes 25 de noviembre, se registró un operativo en varias colonias de Córdoba y la presencia de la policía municipal y estatal fue en Aguillón Guzmán, San Martín, Márquez Hoyos y Las Conchitas.

Como resultado de esta operación, los elementos de seguridad aseguraron varias motocicletas con reporte de robo, así como una sustancia con características similares a la marihuana y un arma larga de fuego.

Video: Cateo Deja Seis Personas Detenidas en Córdoba y Objetos Asegurados

Esto ocurrió cuando los elementos de seguridad detectaron a varios sujetos a bordo de dos motocicletas con una actitud sospechosa. Tras una persecución, los presuntos delincuentes lograron escapar, dejando las unidades, la droga y el arma de fuego en un predio en la colonia Aguillón Guzmán.

Tras estos actos, la zona tuvo que ser acordonada en lo que se recabaron los indicios por parte de la Fiscalía Regional de Justicia.

LAVR