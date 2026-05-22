Ejecutan Orden de Aprehensión Contra "El Bukanas" por Presuntamente Matar a Tránsito en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), informó este viernes 22 de mayo, que fue ejecutada una orden de aprehensión contra "El Bukanas" por presuntamente matar a un agente de tránsito en Ciudad Mendoza, Veracruz.

De acuerdo con los hechos, fue a través de la Fiscalía Regional de Córdoba, y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se cumplimentó una orden aprehensión en contra de Roberto "N", alias "El Bukanas".

Se le investiga como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de una víctima identificada con las iniciales J.D.H.P. De acuerdo a los datos de la información, los hechos de los cuales es señalado ocurrieron el pasado 8 de diciembre del 2023.

Video: Fiscalía de Veracruz Tiene Varias Ordenes de Aprehensión Contra El Bukanas

El homicidio ocurrió en la colonia Obrera del municipio de Ciudad Mendoza, donde presuntamente "El Bukanas", accionó un arma de fuego contra la víctima, quien fue identificado como un hombre que se desempeñaba como agente de Tránsito del municipio de Ciudad Mendoza.

La orden de aprehensión, fue ejecutada dentro del proceso penal 11/2024 y cumplimentada en el reclusorio en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez en el estado de Puebla; fue instruida por la instancia judicial, radicada en el Juzgado de Control del XV Distrito Judicial con sede en Orizaba.

En respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, el detenido identificado como Roberto "N", alias "El Bukanas", será puesto a disposición de la autoridad judicial quien determinará su situación jurídica, en próxima audiencia inicial conforme a derecho.

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¿Qué se sabe de "El Bukanas"?

El pasado 20 de abril de 2026, Roberto “N”, alias “El Bukanas” y seis de sus cómplices fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de Tepexi de Rodríguez, en Puebla. Fue trasladado junto a Saúl “N”, alias “El Fósil”; Efrén “N”, alias “El Marañón”, Juan Antonio “N”, alias “Charo”; Gerardo “N”, Juan Carlos “N”, y Favián “N”. Se le considera un presunto líder criminal que operaba en Puebla y Veracruz.

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