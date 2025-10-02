Encuentran Serpiente de Gran Tamaño Dentro de Salón de Clases en Primaria de Veracruz

La mañana de este jueves dos de octubre, elementos policiacos y cuerpos de emergencia se trasladaron hasta una institución educativa tras recibir un reporte que informaba acerca de un ejemplar salvaje en uno de los salones de clases. Se informó que se trata de una víbora ratonera, la cual, fue localizada al interior de un salón de clases dentro de la escuela primaria "Úrsulo Galván", ubicada en la Reserva Tarimoya en el Puerto de Veracruz.

De acuerdo con la información obtenida, fue la maestra del salón de clases quien descubrió a este ejemplar, el cual se encontraba escondido dentro de una caja de material didáctico, por lo cual, dieron aviso a las autoridades para que se hicieran cargo de la situación.

Al lugar de los hechos arribó personal de la policía y fueron elementos del cuerpo de bomberos quien se encargó de capturar y poner en resguardo al animal. Después de que los elementos aseguraron a la serpiente, los alumnos pudieron regresar al salón de clases para continuar con sus actividades cotidianas.

La mañana de este martes, se reportó que un ejemplar de coyote se encontraba sobre la carpeta asfáltica y que presentaba una notable dificultad para moverse, siendo casi imposible que pudiera ponerse de pie. Fue que mediante un video publicado en sus redes sociales, que Sergio González, presidente de la asociación animalista Earth Mission, informó sobre un accidente en el cual un coyote fue atropellado por un vehículo en la zona de la Riviera Veracruzana, durante las primeras horas de este día.

Mencionó que el hallazgo del ejemplar fue localizado al rededor de las siete de la mañana de este jueves dos de octubre en un tramo carretero de la zona de la Riviera Veracruzana y aseguró que el animal fue atropellado derivado de la falta de pasos de fauna en esta zona del municipio de Alvarado, Veracruz.

A medida que avanza el video, Sergio narra que este es el quinto ejemplar de coyote que rescata luego de sufrir un accidente similar en esta zona de la ciudad, siendo llevado de emergencia a una veterinaria, donde el reporte médico indica que el animal tal vez no va a resistir derivado de las lesiones que presenta.

