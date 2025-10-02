Fuertes Lluvias en Coatzacoalcos Dejan Severas Afectaciones en Viviendas y Vialidades

Luego de que las autoridades emitieran un aviso especial por posibles lluvias para la zona sur del estado de Veracruz, durante la mañana de este jueves dos de octubre, en el municipio de Coatzacoalcos se registraron fuertes precipitaciones que dejaron numerosas afectaciones que van desde vehículos varados, calles anegadas, casas inundadas, e incluso, la suspensión de clases en algunas escuelas primarias, así como en el Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos.

Video: Fuertes Lluvias Dejan Inundaciones y Autos Varados en Coatzacoalcos

Sobre la avenida Juan Osorio López, familias resultaron con inundaciones en sus viviendas. Los habitantes indican que el agua se metió y quedaron con anegaciones, lo cual incluso les dificulta el paso.

Se metió el agua por la parte de acá enfrente y atrás estamos llenísimos ahorita, no se puede ni pasar y como tenemos de agua directamente de la central pues todo se sale y desborda.

Noticia relacionada: Fuertes Lluvias Generan Inundaciones y Encharcamientos en Colonias de Xalapa, Veracruz

Lluvias también afectan vialidades de Coatzacoalcos

Otro de los sectores afectado fue el Callejón Zeta, el cual se encuentra en la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo. Los residentes mencionan que el problema no solo son las inundaciones, sino las afectaciones que esto puede ocasionar, tal como accidentes, por lo cual piden que se de solución.

Ahorita con las lluvias mire, si me ando resbalando con el bastón, si nos pueden ayudar a arreglar a ver qué solución encuentran.

En diversos sectores de la ciudad más de una decena de vehículos se quedaron varados, tal como sucedió entre las avenidas Independencia e Ignacio de la Llave, en la calle Juan Osorio López, en la avenida Zaragoza del centro de la ciudad y la colonia Benito Juárez Norte.

Autoridades recomiendan evitar calles que regularmente se van a pique cuando se presentan precipitaciones intensas, así como evitar cruzar anegamientos en los vehículos. Se recomienda también que en caso de ser necesario, se de aviso a autoridades como Protección Civil cuando se presente una situación de emergencia.

Historias recomendadas:

LAVR