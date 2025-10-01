Cancelan Clases en Escuela de Poza Rica por Presuntos Casos de Coxsackie

La mañana de este miércoles uno de octubre, en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, se informó que fueron suspendidas las clases en el Jardín de Niños “Libertad”, esto tras darse a conocer 12 posibles casos positivos del virus de Coxsackie.

La directora del plantel preescolar, Vianey de Jesús Vargas Gil, señaló que los primeros casos de los que se tuvieron registro ocurrieron el pasado martes. Los casos se presentaron en 10 niños, cifra que aumentó a 12 un día después, por lo que como medida preventiva, se tomó la decisión de suspender las actividades escolares en esta institución educativa.

Video: Alerta por Casos de Coxsackie al Norte del Estado de Veracruz

Mientras tanto, se ha llevado a cabo la limpieza general y sanitización en las instalaciones para evita que el virus también conocido como "Manos, pies y boca" se siga propagando. Se informó que las clases se reanudarán hasta que las autoridades educativas y de salud así lo determinen.

Noticia relacionada: Captan a Hombre Robando Cableado en Kínder de Veracruz

Alerta por presuntos casos de Coxsackie en el municipio de Tantoyuca

Luego de la sospecha por presuntos casos de Coxsackie en el municipio de Tantoyuca, se han encendido las alertas entre padres de familia en por lo menos 16 niños de la comunidad conocida como "Casas Viejas", la cual es pertenenciente al municipio de Tantoyuca, Veracruz.

De acuerdo con varios padres de familia, fueron las autoridades educativas las que dieron a conocer el brote que comenzó el pasado 23 de septimbre, con al menos 11 niños contagiados, quienes presentaban algunos síntomas, como salpullido, fiebre y dolor de garganta.

Personal del sector salud llegó hasta la comunidad para atender a los menores y con ello evitar la propagación del virus. Habitantes de la comunidad piden mayor atención en temas de salud, sin que hasta el momento, exista información oficial por parte de las autoridades estatales sobre estos casos.

Historias recomendadas:

LAVR