Excandidato de Las Vigas es Imputado por Presuntamente Autosecuestrarse en Veracruz

La mañana de este miércoles uno de octubre, a traves de sus canales digitales, La Fiscalía General del Estado del estado de Veracruz (FGE), informó sobre la imputación como presunto responsable del delito de simulación de secuestro a José "N".

Video: Imputan a Excandidato de Las Vigas por Presunto Autosecuestro

Se informó que los hechos anteriormente citados ocurrieron el pasado ocho de abril, cuando familiares del ahora imputado acudieron a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), tras recibir llamadas en las que se les exigía un pago a cambio de la liberación de José "N".

Cabe recordar que José "N" , alias el "Juquilita", fue candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía del municipio de Las Vigas de Ramírez, lo cual generó que el caso llamara la atención a nivel nacional y el marco del proceso electoral que se vivía en ese momento.

Noticia relacionada: Un Detenido Durante Cateo en Rafael Delgado, Veracruz

Vinculan a proceso a presunto extorsionador de taxistas en Coatzacoalcos

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que através de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), obtuvo vinculación a proceso en contra Valentín “N” como presunto responsable del delito de extorsión cometido en agravio de una víctima con identidad resguardada.

Los hechos anteriormente citados, ocurrieron el pasado 22 de septiembre, cuando el ahora vinculado a proceso, circulaba sobre la Avenida Juan Osorio López, en la ciudad de Coatzacoalcos, momentos después de presuntamente haber realizado un cobro de piso a la víctima, quien conducía un taxi.

Video: Vinculan a Proceso a Presunto Extorsionador de Taxistas en Coatzacoalcos

De acuerdo con varias denuncias anónimas presentadas por conductores del servicio de transporte público, Valentín “N” exigía semanalmente una cantidad de dinero bajo amenazas de violencia, daños a las unidades y otras exigencias económicas, a cambio de supuesta protección.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 278/2025, mientras que las autoridades exhortaron a la población a que en caso de ser extorsionados se marque al número 089 para denuncias anónimas y el seguimiento puntual a los reportes como ejes fundamentales para inhibir este delito en regiones con alta incidencia.

Historias recomendadas:

Con información de Denisse López y Mónica Ricardez | N+

LAVR