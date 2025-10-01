Hallan a Mujer sin Vida y con Huellas de Violencia Dentro de su Domicilio en Tuxpan, Veracruz

Durante las primeras horas de este miércoles 1 de octubre, se registró una intensa mobilización por parte de las autoridades en el municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, una mujer fue localizada sin vida al interior de su vivienda, por lo cual, las autorides se encuentran investigando este caso bajo el protocolo de presunto feminicidio.

El hallazgo del cuerpo de la mujer se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Amado Nervo de colonia Federico García Blanco del municipio localizado al norte del estado. Las autoridades arribaron hasta el lugar de los hechos luego de que una vecina se percató de que la víctima, quien fue identificada como Gracia Jazmín, de aproximadamente 37 años, presentaba golpes en el rostro, así como en la cabeza, además de heridas presuntamente producidas con arma blanca.

Al sitio de los hechos acudieron elementos de seguridad para resguardar la zona y proceder a realizar el levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía Regional de la Zona Norte del Estado, investiga este hecho como presunto feminicidio. Hasta el momento, no existe reporte de alguna detención realizada con relación a este hecho ocurrido en la colonia Federico García Blanco, del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Un muerto y dos lesionados fue el saldo del ataque armado contra un bar de Tuxpan

La noche del pasado viernes 12 de septiembre, se registró un ataque armado en un bar del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, el cual dejó como saldo un muerto y dos lesionados.

Según la información obtenida, alrededor de las 11 de la noche del viernes, cuando sujetos armados abrieron fuego desde el exterior del establecimiento ubicado sobre el bulevar de Tuxpan. El hecho dejó como saldo una persona sin vida y dos personas más lesionadas por proyectil de arma de fuego.

Derivado de este hecho, autoridades municipales y fuerzas de seguridad se movilizaron de inmediato y acordonaron la zona, mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los dos lesionados por los disparos. Tampoco se registraron personas detenidas como responsables de estos hechos ocurrido en Tuxpan, al norte de Veracruz.

Con información de Geldy Cruz y Carolina Ocampo | N+

LAVR