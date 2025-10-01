Habilitan Carril en Doble Sentido en Carretera Fortín-Huatusco tras Afectaciones por Lluvias

Durante la madrugada de este miércoles 1 de octubre, se reportaron al menos dos deslaves, acompañados de la caída de piedras, sobre la carretera federal Fortín - Huatusco, a la altura de Coscomatepec, por lo que la carpeta asfáltica de daño.

Protección Civil del municipio de Coscomatepec, Veracruz, exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al transitar cerca de La Candelaria y el puente del Jamapa, zona que ya fue acordonada, por las afectaciones. Aunado a esto se informa, que un solo carril fue habilitado en doble sentido, por lo que se recomienda manejar despacio para evitar que ocurran accidentes.

Las fuertes lluvias registradas el pasado domingo 28 de septiembre, provocaron que una enorme roca del cerro cayera sobre una camioneta en la barranca del Jamapa, perteneciente al municipio de Huatusco. Esto dejó como saldo un vehículo con daños considerables, pero sin personas lesionadas.

Este accidente se registró en la carretera federal Fortín-Huatusco durante el pasado fin de semana, lo que mantuvo la circulación parcialmente obstruida en esta importante vía de comunicación de la zona centro del estado de Veracruz.

Autobús cae a socavón formado por las lluvias en Amatlán de los Reyes

Es de mencionar, que ese mismo domingo 28 de septiembre, derivado de las intensas lluvias registradas en la zona centro del estado, se formó un socavón en el tramo carretero del municipio de Amatlán de los Reyes, entre la desviación hacia la autopista y el camino que conduce a la comunidad de Potrero.

En dicho socavón, un autobús de pasajeros quedó atrapado a la mitad de la vía de comunicación, en las inmediaciones del poblado conocido como Torrecillas, en una zona donde el tránsito vehicular es constante debido a su cercanía con la autopista Córdoba-Veracruz.

