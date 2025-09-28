Roca Cae Sobre Camioneta por Derrumbe Originado por Fuertes Lluvias en Huatusco, Veracruz

Las fuertes lluvias registradas este domingo 28 de septiembre, provocaron que una enorme roca se desprendiera del cerro y golpeara una camioneta en la barranca del Jamapa perteneciente al municipio de Huatusco, dejando como saldo un vehículo con daños considerables, sin que se reportaran personas lesionadas.

Este incidente es parte de varios deslizamientos de tierra registrados en la carretera federal Fortín-Huatusco durante las últimas horas, lo que mantiene la circulación parcialmente obstruida en esta importante vía de comunicación de la zona centro del estado de Veracruz.

Autoridades locales de Huatusco hacen el llamado a extremar precauciones al transitar por la zona hasta que se normalice el tráfico. En la región se recomienda manejar lento y con mucha precaución, ya que hay riesgo de que los derrumbes puedan seguir presentándose.

Información en Desarrollo…

