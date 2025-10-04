Muere Motociclista al Caer a Socavón en Carretera Córdoba-Paso del Macho

Un trágico accidente se registró la mañana de este sábado 4 de octubre, un motociclista perdió la vida tras caer a un socavón, sobre la carretera estatal Córdoba-Paso del Macho a la altura de la localidad Torrecillas, en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona centro de Veracruz.

Video: Motociclistas No Respetan Señalamientos de Precaución en Socavón Formado en Amatlán de los Reyes

De acuerdo con los hechos, el motociclista murió debido a las lesiones que le resultaron tras caer al socavón que se formó en el tramo que conduce a la colonia Gardenias. Desde hace unos días atrás, se evidenció que los motociclistas principalmente no respetan la señalización y esto podría ocasionar un accidente con fatales consecuencias.

El joven de aproximadamente 30 años, aún no ha sido identificado, por lo que se espera que en las siguientes horas, sus familiares acudan al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para su identificación oficial. La zona del accidente fue acordonada por elementos de la Policía Estatal.

Autobús de pasajeros cae al mismo socavón en carretera estatal Córdoba-Paso del Macho

El pasado domingo 28 de septiembre, derivado de las fuertes lluvias registradas en la zona, se reportó la formación de este socavón de gran tamaño, en el tramo carretero del municipio de Amatlán de los Reyes, entre la desviación hacia la autopista y el camino que conduce a la comunidad de Potrero.

En dicho socavón cayó un autobús de pasajeros, el cual quedó atrapado a la mitad de la vía de comunicación. No se reportaron lesionados y con un camión tipo volteo lograron sacar la unidad.

Video: Socavón Causa que Autobús Quede Varado en Carretera de las Altas Montañas de Veracruz

El área del socavón fue acordonada y señalizada tras quedar incomunicada, se colocaron llantas y cintas preventivas, sin embargo los motociclistas seguían circulando por esta vía de comunicación.

Los vehículos pesados no se arriesgan al ver la magnitud, y las rutas que están tomando para seguir su trayecto es por el camino vecinal de "La Concha", que dirige hacia paraje. El otro es por Peñuela, donde hay una desviación hacia la comunidad Cuauhtémoc que conduce hacia la misma carretera.

