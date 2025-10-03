Habitantes de "La Concha" Bloquean Carretera en Yanga; Denuncian Mal Estado de Vialidades

Durante las primeras horas de este viernes 3 de octubre, se registró un bloqueo en la congregación conocida como "La Concha", perteneciente al municipio de Yanga, en la zona centro del estado de Veracruz. Este acto fue realizado por los habitantes de esta zona exigiendo que se restaure el tramo carretero de Torrecillas en el que en días pasados se formó un socavón.

Dicho tramo carretero tiene un flujo vial constante debido a su cercanía con la autopsta Córdoba-Paso del Macho. Cabe destacar que el sitio en el que se registró el bloqueo, es un camino vecinal que se toma como una vía alterna para los transportistas que toman la autopista en la que se registró el socavón.

Afectaciones del tramo carretero "Torrecillas" presenta afectaciones desde hace 40 años

Manifiestan que aparte de este daño, la carretera presenta severas afectaciones, por lo que comentan que desde hace aproximadamente 40 años, los habitantes han hecho distintos llamados a las autoridades estatales, sin que hasta este momento, hayan recibido algún tipo de respuesta favorable a sus peticiones.

Hiram Romero, uno de los vecinos inconformes, menciona que la problemática por la que hoy decidieron cerrar esta vía, se generó a raíz del socavón que se registró a la altura de Torrecillas, la cual menciona que siempre se utiliza esta vía como ruta alterna en caso de acccidentes o bloqueos en el tramo principal.

Esta es la vía alterna desde hace más de 40 años y esta en malas condiciones. Se hace un pequeño socavón donde nace el agua, y ahí donde se nos nos chorrea todo ahorita lo que exigimos y que se comprometa las autoridades de Amatlán, Yanga y del Gobierno del Estado para que compongan.

Los inconformes dijeron que actualmente se encuentran a la espera de tener una pronta respuesta a su peticiones por parte de las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz.

