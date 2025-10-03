Capturan Nutria en Plaza Comercial de La Riviera Veracruzana en Boca del Río, Veracruz

La tarde de este viernes 3 de octubre, un ejemplar de nutria fue capturada por elementos de bomberos conurbados en una plaza comercial de la Riviera Veracruzana, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

El hallazgo de este ejemplar dejó sorprendidos a quienes se encontraban en los locales debido a que la nutria recorrió varias zonas de la plaza. Este centro comercial se encuentra junto al Río Jamapa, lugar donde se presume que habita esta especie, la cual se caracteriza por su cuerpo esbelto, su pelaje denso y sus excelentes habilidades para la vida acuática y terrestre.

Video: Coyote es Arrollado en Bulevar de la Riviera Veracruzana en Alvarado

Aunque elementos del cuerpo de bomberos tuvieron que perseguirla durante varios minutos, lograron capturar al ejemplar para ponerla a disposición de las autoridades ambientales.

Noticia relacionada: Veterinarios Exhortan a Cuidar También de los Animales que no Son Mascotas Comunes

Encuentran serpiente dentro de salón de clases en primaria de Veracruz

Durante las primeras horas de clases de la mañana de este jueves dos de octubre, elementos policiacos y cuerpos de emergencia se trasladaron hasta una institución educativa luego de recibir un reporte en el que se informaba sobre la presencia de un ejemplar salvaje en uno de los salones de clases.

Se informó que se trata de una víbora ratonera, la cual, fue localizada al interior de un salón de clases dentro de la Escuela Primaria "Úrsulo Galván", ubicada en la Reserva Tarimoya, en el Puerto de Veracruz. El hallazgo fue realizado por la maestra del salón de clases y se dio a conocer que se encontraba escondido dentro de una caja de material didáctico, por lo cual, dieron aviso a las autoridades para que se hicieran cargo de la situación.

Video: Vecinos Reportan Hallazgo de Víboras Provenientes de Campo Abandonado en Nuevo Veracruz

Minutos después de que se realizó el reporte, personal de la policía y elementos del cuerpo de bomberos arribaron hasta la escuela, siendo estos quienes se encargaron de capturar y poner en resguardo al animal. Después de que los elementos aseguraron a la serpiente, los alumnos pudieron regresar al salón de clases para continuar con sus actividades cotidianas.

Historias recomendadas:

LAVR